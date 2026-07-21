Una grandinata intensa si è verificata sei giorni fa nella zona, con chicchi di dimensioni paragonabili a arance. La pioggia di grandi dimensioni ha causato danni rilevanti, accompagnata da vento forte. La grandinata ha aggravato i danni già provocati da eventi meteorologici precedenti, che hanno abbattuto centinaia di alberi e danneggiato abitazioni, aziende e altre strutture. Le riparazioni sono ancora in corso.

Non bastavano il forte vento e le gravi conseguenze lasciate sei giorni fa nella Bassa e non solo, con centinaia di alberi abbattuti con abitazioni, aziende e strutture varie alle prese con effetti ancora da risolvere in modo completo. Ieri mattina si è aggiunto anche un temporale, verso le 7,30, che per alcuni minuti si è presentato non solo con un forte vento, ma soprattutto con la grandine che nella zona tra Rolo, Villarotta, ma soprattutto tra Reggiolo e la frazione di Villanova, ha registrato chicchi del diametro fino a 10 centimetri, grossi come arance o palline da tennis. "Sembrava un bombardamento", hanno raccontato alcuni cittadini della zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grandinata da record: "Chicchi come arance, sembrava di essere sotto un bombardamento"

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