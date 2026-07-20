Una grandinata intensa si è abbattuta questa mattina tra Rolo e Reggiolo, con chicchi di grandi dimensioni che hanno provocato spavento tra i residenti. La precipitazione è stata così violenta da sembrare un bombardamento, secondo alcune testimonianze. La zona coinvolta comprende anche le aree di Suzzara e Palidano, nella provincia di Mantova. Nessun dato ufficiale riporta danni o feriti, ma la grandinata ha generato molta preoccupazione tra la popolazione locale.

ReggioloRolo (Reggio Emilia), 20 luglio 2026 - Il temporale di stamattina ha provocato parecchia preoccupazione nella zona tra Reggiolo, Rolo e la confinante zona mantovana di Suzzara e Palidano, dove la precipitazione ha scaricato al suolo anche grossi chicchi di grandine. Tra le 7,30 e le 7,50 sono caduti chicchi arrivati perfino a una decina di centimetri di diametro. “Sembrava un bombardamento”, hanno raccontato alcuni cittadini della zona. La perturbazione si è poi spostava verso il Mantovano e la zona Modenese. Sono in corso accertamenti per poter valutare i danni alle vetture lasciate all’aperto, oltre che a strutture varie e all’agricoltura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grandinata tra Rolo e Reggiolo: "Sembrava un bombardamento"

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