Ascolti tv 12 maggio 2026 | Il Commissario Montalbano Grande Fratello Vip Affari tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
Martedì 12 maggio 2026, le trasmissioni più seguite in prima serata sono state “Il Commissario Montalbano” su Rai1 e “Grande Fratello Vip” su Canale 5. Sul fronte dei numeri, “Affari tuoi” e “La Ruota della Fortuna” sono stati tra i programmi più visti di giornata, mentre altri show e reality hanno contribuito a delineare la classifica degli ascolti televisivi di quella sera.
Ascolti tv di martedì 12 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Il Commissario Montalbano ” contro “ Grande Fratello Vip “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 12 maggio 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: Il Commissario Montalbano vs Grande Fratello Vip Auditel del 12 maggio 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il Commissario Montalbano” contro “Grande Fratello Vip”. Chi ha vinto? Rai 1: Il Commissario Montalbano, il nuovo ciclo di repliche del Commissario nato dalla fantasia di Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti ha tenuto col fiato sospeso 0.🔗 Leggi su Superguidatv.it
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