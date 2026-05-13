Ascolti tv 12 maggio 2026 | Il Commissario Montalbano Grande Fratello Vip Affari tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Martedì 12 maggio 2026, le trasmissioni più seguite in prima serata sono state “Il Commissario Montalbano” su Rai1 e “Grande Fratello Vip” su Canale 5. Sul fronte dei numeri, “Affari tuoi” e “La Ruota della Fortuna” sono stati tra i programmi più visti di giornata, mentre altri show e reality hanno contribuito a delineare la classifica degli ascolti televisivi di quella sera.

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