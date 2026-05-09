Ascolti tv venerdì 8 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Mille E Una Cover Sanremo ” contro “ Grande Fratello Vip 2026 “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 8 maggio 2026? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Mille E Una Cover Sanremo vs Il Diavolo veste Prada. Auditel ieri sera, 8 maggio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Mille E Una Cover Sanremo” contro “Il Diavolo veste Prada”. Chi ha vinto? Rai1: Mille E Una Cover Sanremo, la puntata speciale dedicata al Festival di Sanremo condotta da Carlo Conti ha incollato alla tv 0.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ascolti tv 8 maggio 2026: Mille E Una Cover Sanremo, Grande Fratello Vip, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Leggi anche: Ascolti tv 5 maggio 2026: Il Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip, Belve Crime, Affari tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Leggi anche: Ascolti tv 3 aprile 2026: Rito della Via Crucis, Grande Fratello Vip, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: MilleunaCover Sanremo; MilleunaCover Sanremo, un viaggio nella storia del Festival; Stasera in tv, Ilary Blasi e il Grande Fratello Vip: aria di ribaltone?; Sanremo ha rotto il ca*zo: dopo Sanremo Top e Canzonissima, Rai 1 continua a sfruttare il Festival anche a maggio. Ma davvero servono due prime serate per le cover?.

Ascolti tv venerdì 8 maggio: Milleunacover Sanremo, Grande Fratello VipAscolti tv 8 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Mille e una cover Sanremo: tutto quello che c’è da sapereMille e una cover Sanremo: anticipazioni, cast (cantanti), quante puntate e streaming del programma in onda su Rai 1. Tutte le informazioni ... tpi.it

Minchia non lo sopporto, questo ha portato a Sanremo una cover. Una COVER. #timbattitilive x.com

La classifica Spotify di Sanremo 2026 a 2 mesi dal Festival: Sal Da Vinci solo terzo! reddit