Taekwondo Roma capitale mondiale | il World Grand Prix e il Para Grand Prix in diretta su Taekwondo Plus

Dal 4 al 7 giugno, il Foro Italico ospita il World Grand Prix e il Para Grand Prix di taekwondo, eventi internazionali di livello mondiale. Tutte le gare sono trasmesse in diretta su Taekwondo Plus, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Dal 4 al 7 giugno il Foro Italico ospita l’élite mondiale del taekwondo: tutte le gare live su Taekwondo Plus, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV Roma si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama internazionale del taekwondo. Dal 4 al 7 giugno il Foro Italico sarà infatti il palcoscenico del Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix, evento di Grado G-6 promosso da World Taekwondo e organizzato dalla Federazione Italiana Taekwondo. Per la prima volta il circuito olimpico sarà affiancato dal World Para Taekwondo Grand Prix, dando vita a una manifestazione che unisce spettacolo, alto livello tecnico e inclusione. 🔗 Leggi su Sportface.it

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