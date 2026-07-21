Gran Bretagna Cremlino attacca Burnham | Ha espresso sostegno incondizionato per l' Ucraina
La Russia critica il nuovo primo ministro britannico per aver dichiarato sostegno incondizionato all’Ucraina. Secondo il Cremlino, questa posizione indica l’intenzione della Gran Bretagna di continuare a sostenere il guerra nel paese. La dichiarazione è tra le prime uscite pubbliche del nuovo leader britannico dopo la nomina. La reazione russa evidenzia le tensioni tra i due paesi sulla questione ucraina.
La Russia esprime disappunto per le prime dichiarazioni del nuovo primo ministro britannico Andy Burnham. “Una delle sue prime azioni è stata quella di dichiarare il suo sostegno incondizionato all’Ucraina e, di conseguenza, l’intenzione della Gran Bretagna di continuare a fare tutto il possibile per proseguire la guerra. Questo è un fatto che, ovviamente, riconosciamo”, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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