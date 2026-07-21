La Russia esprime disappunto per le prime dichiarazioni del nuovo primo ministro britannico Andy Burnham. “Una delle sue prime azioni è stata quella di dichiarare il suo sostegno incondizionato all’Ucraina e, di conseguenza, l’intenzione della Gran Bretagna di continuare a fare tutto il possibile per proseguire la guerra. Questo è un fatto che, ovviamente, riconosciamo”, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© Lapresse.it - Gran Bretagna, Cremlino attacca Burnham: "Ha espresso sostegno incondizionato per l'Ucraina"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Burnham: Gran Bretagna ha bisogno di stabilità, pronto piano decennaleIl nuovo primo ministro britannico ha affermato che il paese necessita di stabilità.

Leggi anche: Gran Bretagna, Burnham è il nuovo primo ministro