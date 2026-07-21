Gran Bretagna Cremlino attacca Burnham | Ha espresso sostegno incondizionato per l' Ucraina

Da lapresse.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Russia critica il nuovo primo ministro britannico per aver dichiarato sostegno incondizionato all’Ucraina. Secondo il Cremlino, questa posizione indica l’intenzione della Gran Bretagna di continuare a sostenere il guerra nel paese. La dichiarazione è tra le prime uscite pubbliche del nuovo leader britannico dopo la nomina. La reazione russa evidenzia le tensioni tra i due paesi sulla questione ucraina.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Russia esprime disappunto per le prime dichiarazioni del nuovo primo ministro britannico Andy Burnham. “Una delle sue prime azioni è stata quella di dichiarare il suo sostegno incondizionato all’Ucraina e, di conseguenza, l’intenzione della Gran Bretagna di continuare a fare tutto il possibile per proseguire la guerra. Questo è un fatto che, ovviamente, riconosciamo”, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

gran bretagna cremlino attacca burnham ha espresso sostegno incondizionato per l ucraina
© Lapresse.it - Gran Bretagna, Cremlino attacca Burnham: "Ha espresso sostegno incondizionato per l'Ucraina"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Burnham: Gran Bretagna ha bisogno di stabilità, pronto piano decennaleIl nuovo primo ministro britannico ha affermato che il paese necessita di stabilità.

Leggi anche: Gran Bretagna, Burnham è il nuovo primo ministro

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web