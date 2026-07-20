Gran Bretagna Burnham è il nuovo primo ministro

Burnham è stato nominato nuovo primo ministro della Gran Bretagna. La sua nomina è stata annunciata in un momento in cui il Paese affronta la necessità di ristabilire stabilità e fiducia. Il nuovo leader ha dichiarato che il suo obiettivo è dimostrare al mondo la capacità della Gran Bretagna di recuperare equilibrio e sicurezza. La nomina arriva in un contesto di tensioni e incertezze politiche interne.

Cecilia Seppia – Città del Vaticano "La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità, è questa la sfida che abbiamo davanti". Così Andy Burnham, 56enne nuovo premier laburista britannico, nel suo primo discorso a Downing Street, pronunciato interamente a braccio, dinanzi a una folla di familiari, alleati, funzionari ed esponenti di partito festanti, dopo aver accettato l’offerta del re a formare un nuovo governo. "Dobbiamo fare meglio di quanto è stato fatto negli ultimi anni e lo faremo", ha aggiunto, assicurando di avere "un piano" di lungo periodo, per migliorare il Paese nei prossimi 10 anni, e ribadendo di voler rendere più sostenibili le condizioni di “chi è in affanno”, con chiaro riferimento alle fasce più povere e vulnerabili della popolazione. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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Andy Burnham becomes new UK prime minister

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La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità: è questa la sfida che abbiamo davanti. Lo ha detto Andy Burnham, 56enne nuovo primo laburista britannico, nel suo primo discorso davanti a Downing Street dinanzi a una folla di f x.com

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