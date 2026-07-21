GPS docenti 150 preferenze tutti i video delle RISPOSTE AI QUESITI Ancora appuntamenti fino al 28 luglio

Da orizzontescuola.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le domande per le 150 preferenze nelle supplenze da GPS e GaE sono state aperte il 16 luglio. Sono disponibili tutti i video con le risposte ai quesiti posti dai candidati. Gli appuntamenti per consulenze continueranno fino al 28 luglio, durante i quali si svolgono sessioni di approfondimento sui temi legati alla scelta delle preferenze.

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Le domande per la scelta delle 150 preferenze relative alle supplenze da GaE e GPS sono partite il 16 luglio. Come di consueto, la redazione di Orizzonte Scuola organizza Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social (Facebook e YouTube). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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