GPS docenti 150 preferenze tutti i video delle RISPOSTE AI QUESITI Ancora appuntamenti fino al 28 luglio

Notizia in breve

Le domande per le 150 preferenze nelle supplenze da GPS e GaE sono state aperte il 16 luglio. Sono disponibili tutti i video con le risposte ai quesiti posti dai candidati. Gli appuntamenti per consulenze continueranno fino al 28 luglio, durante i quali si svolgono sessioni di approfondimento sui temi legati alla scelta delle preferenze.