GPS docenti 150 preferenze tutti i video delle RISPOSTE AI QUESITI Ancora appuntamenti fino al 28 luglio
Le domande per le 150 preferenze nelle supplenze da GPS e GaE sono state aperte il 16 luglio. Sono disponibili tutti i video con le risposte ai quesiti posti dai candidati. Gli appuntamenti per consulenze continueranno fino al 28 luglio, durante i quali si svolgono sessioni di approfondimento sui temi legati alla scelta delle preferenze.
Le domande per la scelta delle 150 preferenze relative alle supplenze da GaE e GPS sono partite il 16 luglio. Come di consueto, la redazione di Orizzonte Scuola organizza Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social (Facebook e YouTube). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Elenchi regionali docenti, supplenze 150 preferenze e non solo: le info utili
Notizie e thread social correlati
GPS docenti 150 preferenze, tutti gli appuntamenti di QUESTION TIME fino al 28 luglio: le risposte ai vostri quesitiLe domande per le 150 preferenze relative alle supplenze da GPS e GaE sono aperte dal 16 luglio.
GPS docenti 150 preferenze, tutti gli appuntamenti di QUESTION TIME dal 13 luglio al 28 luglio: le risposte ai vostri quesitiDal 16 luglio sono aperte le domande per scegliere le 150 preferenze relative alle supplenze tramite GPS e GaE.
Temi più discussi: GPS docenti 150 preferenze, tutti gli appuntamenti di QUESTION TIME fino al 28 luglio: le risposte ai vostri quesiti; Supplenze docenti 2026/2027: anticipazioni nota operativa. Dal 16 luglio scelta delle sedi; 150 preferenze Gps 2026, dove compilare la domanda? Il link; Docenti, 150 preferenze: al via dal 16 fino al 29 luglio, cosa accade se non presento l'istanza? Tutte le info.
È partita ufficialmente la finestra per le 150 preferenze: gli aspiranti docenti che rientrano nelle GaE o nelle GPS 2026/28 possono ora presentare la loro richiesta per ottenere supplenze valide fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027. La scadenza per non pe facebook
Per i docenti inseriti nella prima fascia GPS sostegno, scegliere se indicare l'intera provincia nella domanda delle 150 preferenze è una decisione che dipende dalle proprie esigenze personali e dalla disponibilità a lavorare su un territorio più ampio. x.com
150 preferenze GPS tutorial, tra spezzoni, COE, COI e posto orario: a cosa fare attenzione. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Martedì 21 luglio alle 15:00È partita ufficialmente la finestra per le 150 preferenze: gli aspiranti docenti che rientrano nelle GaE o nelle GPS 2026/28 possono ora presentare la loro richiesta per ottenere supplenze valide fino ... orizzontescuola.it
150 preferenze GPS: la guida definitiva dell’ultima ora50 preferenze GPS: guida definitiva per evitare errori nella domanda, capire come funziona l'algoritmo e aumentare le possibilità di ottenere la supplenza. informazionescuola.it