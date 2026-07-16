GPS docenti 150 preferenze tutti gli appuntamenti di QUESTION TIME fino al 28 luglio | le risposte ai vostri quesiti

Notizia in breve

Le domande per le 150 preferenze relative alle supplenze da GPS e GaE sono aperte dal 16 luglio. Tutti gli appuntamenti di Question Time, il format di consulenza trasmesso su Facebook e YouTube, sono previsti fino al 28 luglio. La redazione di Orizzonte Scuola organizza questa sessione per rispondere ai quesiti dei docenti sulle scelte di preferenza.