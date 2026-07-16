GPS docenti 150 preferenze tutti gli appuntamenti di QUESTION TIME fino al 28 luglio | le risposte ai vostri quesiti
Le domande per le 150 preferenze relative alle supplenze da GPS e GaE sono aperte dal 16 luglio. Tutti gli appuntamenti di Question Time, il format di consulenza trasmesso su Facebook e YouTube, sono previsti fino al 28 luglio. La redazione di Orizzonte Scuola organizza questa sessione per rispondere ai quesiti dei docenti sulle scelte di preferenza.
Le domande per la scelta delle 150 preferenze relative alle supplenze da GaE e GPS sono partite il 16 luglio. Come di consueto, la redazione di Orizzonte Scuola organizza Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social (Facebook e YouTube). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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