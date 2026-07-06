GPS docenti 150 preferenze tutti gli appuntamenti di QUESTION TIME dal 13 luglio al 28 luglio | le risposte ai vostri quesiti

Dal 16 luglio sono aperte le domande per scegliere le 150 preferenze relative alle supplenze tramite GPS e GaE. Tutti gli appuntamenti di Question Time, il format di consulenza trasmesso su Facebook e YouTube, si svolgeranno dal 13 al 28 luglio. Durante questi incontri, verranno fornite risposte ai quesiti posti dagli utenti riguardo alle procedure di assegnazione delle preferenze e alle modalità di partecipazione.

Le domande per la scelta delle 150 preferenze relative alle supplenze da GaE e GPS partiranno giovedì 16 luglio. Come di consueto, la redazione di Orizzonte Scuola organizza Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social (Facebook e YouTube). Nel corso delle varie dirette verranno esaminati i quesiti più ricorrenti, fornendo indicazioni operative per la corretta compilazione delle preferenze. Un’occasione imperdibile per ottenere risposte chiare e tempestive. Gli insegnanti italiani lavorano poco, hanno tanto tempo libero, sono immobili e refrattari al cambiamento: tutte bufale. I dati che smentiscono i luoghi comuni. INTERVISTA a Gianluca Argentin Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Elenchi regionali docenti, supplenze 150 preferenze e non solo: le info utili

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