L’ECDC ha segnalato un aumento della trasmissione locale di gonorrea resistente agli antibiotici in Europa. Il batterio Neisseria gonorrhoeae, che causa l’infezione, sta sviluppando resistenze ai trattamenti tradizionali. La diffusione di questa forma resistente sta crescendo in diverse aree del continente. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e invitano a mantenere le precauzioni per limitare la diffusione.

Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC) ha lanciato un allarme relativo alla gonorrea. Il batterio responsabile di questa infezione a trasmissione sessuale, il Neisseria gonorrhoeae, sta infatti imparando a difendersi contro gli antibiotici tradizionali. Gonorrea resistente agli antibiotici: i soggetti più a rischio. Fino a poco tempo fa, i casi più ostici riguardavano viaggi ed esotici soggiorni all’estero (in particolar modo nel Sud-Est asiatico). Ma, dal 2025, lo scenario è cambiato: il super-batterio ha deciso di mettere le radici in Europa, iniziando a trasmettersi a livello locale. Francia, Germania, Svezia e Regno Unito sono già in cima alla lista dei Paesi che registrano i picchi più alti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gonorrea resistente agli antibiotici: l’ECDC lancia l’allarme per l’aumento della trasmissione locale in Europa

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