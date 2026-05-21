Ecdc Ue | allarme malattie sessuali Boom di sifilide e gonorrea
L’Ecdc, l’ente europeo per il controllo delle malattie, ha segnalato un aumento preoccupante di casi di malattie sessualmente trasmissibili, in particolare sifilide e gonorrea. Secondo i dati raccolti, gli uomini che hanno rapporti con altri uomini rappresentano il gruppo più colpito da questa escalation. Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente la situazione, che riguarda diverse nazioni europee, e hanno invitato a mantenere pratiche sessuali sicure per ridurre il rischio di contagio.
Gli ultimi rapporti epidemiologici annuali dell’agenzia Ue, aggiornati al 2024, documentano “un’impennata delle Ist”, con “le notifiche di gonorrea e sifilide, insieme alla sifilide congenita”, che “hanno raggiunto i livelli più alti da oltre un decennio, a testimonianza di una trasmissione sostenuta in diversi Paesi”. In particolare, riporta una nota degli Ecdc, “i dati relativi al 2024 mostrano che i casi di gonorrea hanno raggiunto quota 106.331, con un aumento del 303% rispetto al 2015. I casi di sifilide sono più che raddoppiati nello stesso periodo, arrivando a 45.577. La clamidia rimane l’infezione sessualmente trasmissibile più frequentemente segnalata, con 213. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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