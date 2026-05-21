Ecdc Ue | allarme malattie sessuali Boom di sifilide e gonorrea

L’Ecdc, l’ente europeo per il controllo delle malattie, ha segnalato un aumento preoccupante di casi di malattie sessualmente trasmissibili, in particolare sifilide e gonorrea. Secondo i dati raccolti, gli uomini che hanno rapporti con altri uomini rappresentano il gruppo più colpito da questa escalation. Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente la situazione, che riguarda diverse nazioni europee, e hanno invitato a mantenere pratiche sessuali sicure per ridurre il rischio di contagio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui