In Europa, i casi di gonorrea sono aumentati del 303% secondo i dati dell’ECDC. La crescita riguarda anche la sifilide, che ha registrato un incremento significativo. Le autorità sanitarie stanno analizzando come l’uso della PrEP possa aver influenzato la rilevazione dei nuovi contagi, anche se non sono state fornite spiegazioni specifiche. I dati evidenziano un aumento delle infezioni sessualmente trasmesse nel continente.

? Domande chiave Perché i casi di gonorrea sono aumentati del 303% in Europa?. Come influisce l'uso della PrEP sulla rilevazione dei nuovi contagi?. Quali sono i rischi gravi per i neonati con la sifilide congenita?. Perché gli esperti ritengono che i dati mostrino un over reporting?.? In Breve Clamidia con oltre 213mila casi e sifilide raddoppiata con 46mila segnalazioni.. Sifilide congenita raddoppiata con rischi di danni cardiovascolari e neurologici per i neonati.. Mussini attribuisce l'aumento all'over reporting dovuto ai protocolli PrEP e screening regolari.. La 18esima Italian Conference on AIDS a Catania ha analizzato i dati epidemiologici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme in Europa: gonorrea e sifilide in forte aumento nei dati ECDC

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