Golf - Il presidente del Parco di Firenze ai vertici della Toscana Bagnoli alla guida della Federazione

Da sport.quotidiano.net 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giuliano Bagnoli, già presidente del Parco di Firenze, è stato eletto con il 90% dei voti come nuovo presidente del Comitato Toscana della Federazione Italiana Golf. La sua nomina è stata annunciata in occasione delle elezioni regionali. Bagnoli ha ricoperto per anni il ruolo di guida del Parco di Firenze, e ora assume un incarico di rilievo nel settore golfistico regionale.

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Il fiorentino Giuliano Bagnoli, da anni alla guida del Parco di Firenze, è il nuovo presidente del Comitato Toscana della Federazione Italiana Golf. Bagnoli è stato eletto col 90% dei voti nelle elezioni regionali. "Noi toscani siamo famosi per essere litigiosi - afferma Bagnoli -. Siamo la terra dei guelfi e dei ghibellini. Anche nel golf ci sono state varie problematiche e dopo due anni di commissariamento, siamo riusciti a trovare una soluzione. Ora, insieme al nuovo consiglio, cercheremo di portare avanti un lavoro proficuo nell’interesse dei circoli, dei tesserati e del golf. Serve capacità e competenza, unità d’intenti e avere un team di consiglieri e collaboratori che ti possa sostenere, portare nuove idee e sviluppare un percorso di crescita del golf. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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