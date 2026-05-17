Iran ai Mondiali 2026 la FIFA incontrerà i vertici della federazione in Turchia | Sarà decisivo

La FIFA ha programmato un incontro con i rappresentanti della federazione calcistica iraniana in Turchia, con l’obiettivo di definire le modalità per assicurare la partecipazione della nazionale ai Mondiali del 2026. La riunione si svolgerà nei prossimi giorni e rappresenta un momento chiave per affrontare le questioni relative alla qualificazione e alla partecipazione dell’Iran alla competizione. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici dell’incontro o sulle decisioni che potrebbero emergere.

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