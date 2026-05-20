Tennistavolo fuori programma ai campionati italiani paralimpici | Lattuca sfida il vice presidente della federazione

Durante la cerimonia di apertura dei Campionati Italiani Paralimpici di tennistavolo, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione. Un atleta ha deciso di sfidare pubblicamente il vice presidente della federazione in un incontro improvviso. L’evento ha attirato l’interesse degli spettatori presenti e ha interrotto momentaneamente il clima di festa, lasciando spazio a uno scambio che ha coinvolto anche alcuni membri del pubblico. La competizione, tuttavia, è continuata senza ulteriori interruzioni.

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