Tennistavolo fuori programma ai campionati italiani paralimpici | Lattuca sfida il vice presidente della federazione

Da cesenatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la cerimonia di apertura dei Campionati Italiani Paralimpici di tennistavolo, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione. Un atleta ha deciso di sfidare pubblicamente il vice presidente della federazione in un incontro improvviso. L’evento ha attirato l’interesse degli spettatori presenti e ha interrotto momentaneamente il clima di festa, lasciando spazio a uno scambio che ha coinvolto anche alcuni membri del pubblico. La competizione, tuttavia, è continuata senza ulteriori interruzioni.

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Gli applausi della cerimonia inaugurale dei Campionati Italiani Paralimpici stanno lentamente sfumando, le luci del Pala Bcc Romagnolo illuminano ancora i volti degli atleti e delle autorità, l’atmosfera sembra già pregna di quelle storie che soltanto il tennistavolo sa raccontare. È in quel. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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