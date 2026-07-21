Golf | accordo strategico siglato tra PGA Tour DP World Tour e Asian Tour

Da oasport.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il PGA Tour, il DP World Tour e l’Asian Tour hanno firmato un accordo strategico che durerà almeno fino al 2029. La partnership coinvolge le tre organizzazioni e avrà ripercussioni sui giocatori del circuito asiatico.

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Importante accordo raggiunto tra tre delle entità più note del golf mondiale, il DP World Tour, il PGA Tour e l’Asian Tour. I tre consessi hanno raggiunto un’intesa strategica con una partnership che, nelle intenzioni, è destinata a durare almeno fino al 2029, con conseguenze importanti soprattutto per i giocatori del circuito asiatico. Ma andiamo con ordine. In particolare, la partnership andrà a prevedere una serie di opportunità commerciali e di gioco, includendo anche vie per i migliori dell’Asian Tour con diritti che partono dalla stagione 2027 del DP World Tour. Questo, poi, ritornerà a cosanzionare tornei selezionati del circuito asiatico. 🔗 Leggi su Oasport.it

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