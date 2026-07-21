Golf | accordo strategico siglato tra PGA Tour DP World Tour e Asian Tour
Il PGA Tour, il DP World Tour e l’Asian Tour hanno firmato un accordo strategico che durerà almeno fino al 2029. La partnership coinvolge le tre organizzazioni e avrà ripercussioni sui giocatori del circuito asiatico.
Importante accordo raggiunto tra tre delle entità più note del golf mondiale, il DP World Tour, il PGA Tour e l’Asian Tour. I tre consessi hanno raggiunto un’intesa strategica con una partnership che, nelle intenzioni, è destinata a durare almeno fino al 2029, con conseguenze importanti soprattutto per i giocatori del circuito asiatico. Ma andiamo con ordine. In particolare, la partnership andrà a prevedere una serie di opportunità commerciali e di gioco, includendo anche vie per i migliori dell’Asian Tour con diritti che partono dalla stagione 2027 del DP World Tour. Questo, poi, ritornerà a cosanzionare tornei selezionati del circuito asiatico. 🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie e thread social correlati
Golf: Jon Rahm torna sul DP World Tour (con multe milionarie)Il golfwatch si concentra sulla presenza di Jon Rahm nel circuito DP World Tour, segnando un suo ritorno ufficiale.
Golf, il Dp World Tour atterra in Europa. Al via il Catalunya Championship con tanti italianiDopo aver concluso la tappa asiatica, il Dp World Tour si sposta in Europa per il Catalunya Championship, che prenderà il via giovedì 7.