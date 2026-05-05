Il golfwatch si concentra sulla presenza di Jon Rahm nel circuito DP World Tour, segnando un suo ritorno ufficiale. La decisione arriva in un momento in cui le principali star dell’attuale LIV Golf si confrontano con una scelta tra i due circuiti. Rahm ha anche ricevuto multe milionarie, senza ulteriori dettagli sui motivi. La sua partecipazione al tour tradizionale ha suscitato reazioni nel mondo del golf.

Jon Rahm ritorna sul DP World Tour. La notizia scuote il mondo del golf, anche se fino a un certo punto, considerato che le star dell’attuale LIV Golf si trovano di fronte a una scelta. Il passo indietro dalla parte saudita in relazione alla superlega che ha di fatto spaccato in due il mondo del green sta convincendo molti a fare più di un passo indietro. Anche a costo di concessioni economiche importanti, come si è visto nel caso del ritorno di Brooks Koepka sul PGA Tour. Nel caso di Rahm, lo spagnolo potrà tornare a gareggiare sul circuito ex europeo anche nella misura in cui ci saranno tornei concomitanti con la LIV Golf. Secondo quanto riportato da un portavoce del DP World Tour, ascoltato da Golf.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf: Jon Rahm torna sul DP World Tour (con multe milionarie)

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