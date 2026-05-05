Dopo aver concluso la tappa asiatica, il Dp World Tour si sposta in Europa per il Catalunya Championship, che prenderà il via giovedì 7. L’European Swing, una serie di tornei che si svolgeranno tra maggio e luglio, comprende questa prima gara sul suolo europeo. Numerosi giocatori italiani sono attesi in questa fase del circuito, che coinvolge diversi paesi del continente.

Terminata l’esperienza asiatica, il Dp World Tour cambia continente e passa ufficialmente in Europa dove, da giovedì 7, comincerà con il Catalunya Championship l’European Swing, stretch di gare che porteranno il maggiore circuito del Vecchio Continente tra diversi stati da maggio ai primi di luglio. Al Real Club de Golf El Prat di Barcellona ci saranno, a contendersi i 2,75 milioni di euro e i 3.500 punti per la Race to Dubai, diversi giocatori che si sono distinti fin qui in stagione. L’austriaco Bernd Wiesberger, tra i top 13 in Turchia, sarà sicuramente della partita, così come il francese Martin Couvra, con già due top 10 nel 2026, e l’emiratino Adrian Otaegui, 2° al China Open e con altre 3 top 10 in stagione.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, il Dp World Tour atterra in Europa. Al via il Catalunya Championship con tanti italiani

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