gloria un musical tra energia rock e romanticismo

1979. Per dare un’impronta più internazionale al suo lavoro, dopo gli incredibili successi di Ti amo e Tu, Umberto Tozzi inizia una collaborazione con il tastierista e arrangiatore statunitense Greg Mathieson, che al suo attivo aveva signori della musica come Ringo Starr, Barbra Streisand e Donna Summer. Giancarlo Bigazzi riscrive il testo in una notte: la mattina, insieme al sole, parafrasando le parole della canzone, nasce “Gloria”, quello che diventerà uno dei brani italiani più famosi al mondo (secondo solo a Nel blu, dipinto di blu ). Un successo stratosferico: nel 1982, grazie sempre a Greg Mathieson, la canzone viene ripresa dalla... 🔗 Leggi su Panorama.it

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