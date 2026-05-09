Musical Gloria! | Tozzi sceglie tra 650 candidate la nuova stella

Tra le 650 candidate, un'appena ventenne è stata scelta come nuova stella del musical Gloria!. La giovane artista è stata selezionata tra molte e si prepara a interpretare un ruolo importante nello spettacolo. La produzione ha annunciato che i brani iconici del musical sono stati adattati per riflettere anche aspetti della vita di Tozzi. La scelta della candidata e il collegamento con la musica dell’artista sono stati annunciati ufficialmente dagli organizzatori.

? Domande chiave Chi è la giovane artista selezionata tra 650 candidate?. Come si intrecciano i brani iconici con la vita di Tozzi?. Perché il musicista ha deciso di affidare il suo repertorio a un musical?. Dove si terrà il debutto ufficiale di questa nuova produzione?.? In Breve Valeria Mancini selezionata tra 650 candidate per il musical Gloria!. Debutto previsto il 23 ottobre presso il Teatro Arcimboldi di Milano. Regia affidata a Toni Fornari con coproduzione di Vincenzo Sinopoli e Andrea Maia. Spettacolo basato su 21 brani iconici della carriera di Umberto Tozzi. Umberto Tozzi ha presentato presso la sede del Mimit, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Valeria Mancini, la nuova protagonista del musical Gloria!, con il debutto previsto per il 23 ottobre al Teatro Arcimboldi di Milano.🔗 Leggi su Ameve.eu

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