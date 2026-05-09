Valeria Mancini, giovane di 24 anni di Foligno, sarà la protagonista dello spettacolo musicale intitolato “Gloria”. La ragazza, nota per aver partecipato al talent show “Amici”, interpreterà il ruolo principale nel musical scritto da Tozzi. L’evento riguarda una produzione italiana e vede la partecipazione di un cast dedicato alla messa in scena. La rappresentazione è prevista in diverse date nei prossimi mesi.

Sarà Valeria Mancini, 24enne di Foligno già apprezzata nel talent show “ Amici “, la protagonista di “ Gloria. Il musical “, di certo uno degli eventi più attesi del panorama nazionale. Si tratta infatti del primo musical che celebra l’iconico repertorio di uno degli artisti italiani più conosciuti e amati al mondo, Umberto Tozzi, che ne firma anche la direzione musicale. Ed è stato lo stesso Tozzi a scegliere Valeria, dopo aver seguito con grande cura e attenzione, insieme alla produzione GoldenStar AM, la fase clou dei casting con oltre 1.000 artiste candidate per il ruolo di Gloria. "Di Valeria – commenta l’artista – mi hanno colpito subito l’autenticità, la personalità e la presenza scenica, oltre alla sua vocalità".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Valeria Mancini sarà “Gloria“. Una folignate nel musical di Tozzi

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