Gli Stati Uniti hanno annunciato un piano per acquisire milioni di droni destinati alle forze armate. A fine giugno, un ufficiale del Dipartimento della Difesa ha istituito un nuovo sistema di reportistica diretto, evidenziando l’urgenza di espandere le capacità di guerra elettronica e di sorveglianza. Il progetto prevede l’acquisto di un numero elevato di droni per rafforzare le operazioni militari.

Gli Stati Uniti sono determinati a “dominare” la guerra dronica, e a farlo in fretta. A fine giugno, Pete Hegseth ha istituito il Direct reporting portfolio manager for unmanned systems, o Drpm-UxS, un nuovo ufficio del Pentagono che accentrerà in un’unica entità tutta l’autorità sui sistemi senza pilota delle Forze armate Usa, finora dispersa tra Esercito, Marina, Aeronautica e Corpo dei Marine. Dalla definizione delle esigenze operative allo sviluppo capacitivo, passando per una più stretta collaborazione con il settore privato, il Drpm avrà il compito di replicare il “miracolo ucraino” e spianare la strada a un’adozione senza precedenti di sistemi unmanned per le Forze armate Usa. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Gli Usa vogliono milioni di droni per le Forze armate. Il piano del Pentagono

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