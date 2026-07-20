Gli Stati Uniti stanno considerando un aumento delle operazioni militari nella regione, secondo fonti ufficiali. Dopo il fallimento di una tregua e una serie di attacchi contro obiettivi militari e infrastrutture, il Pentagono avrebbe predisposto piani per un’azione più ampia contro l’Iran. Le forze statunitensi si preparano a un possibile escalation, con un incremento delle attività militari e delle risposte alle minacce percepite. La situazione resta sotto osservazione, senza comunicazioni ufficiali sui dettagli delle operazioni pianificate.

La crisi tra Stati Uniti e Iran si avvicina a una nuova fase di pericolosa escalation. Dopo il fallimento della tregua e il susseguirsi di attacchi contro obiettivi militari e infrastrutture nella regione, Washington starebbe preparando le proprie forze per uno scenario più esteso rispetto alle operazioni finora condotte. “Gli Stati Uniti stanno pianificando una guerra più ampia”, ha dichiarato al Washington Post un funzionario americano informato sulle discussioni interne all’amministrazione, spiegando che il Pentagono sta aumentando il numero di velivoli militari presenti nella regione. Il passaggio è significativo perché suggerisce un cambio di prospettiva strategica: non soltanto la risposta a singoli attacchi iraniani, ma la preparazione a sostenere una campagna militare più lunga qualora lo scontro dovesse ulteriormente allargarsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - “Gli Usa preparano una guerra più ampia”: il piano del Pentagono contro l’Iran

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