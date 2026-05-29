Il Pentagono ha aumentato significativamente gli acquisti di droni, facendo salire le azioni di aziende del settore. La spesa militare per queste tecnologie si è tradotta in un incremento dei titoli azionari, tra cui anche quelli di aziende legate al settore aerospaziale. Nel frattempo, le azioni di alcuni esponenti politici, tra cui un ex consigliere del presidente, hanno registrato variazioni legate alle notizie sul settore. La strategia economica americana si sta orientando verso un modello che combina elementi di nazionalismo e mercati liberi.

Il “ capitalismo nazionalist a ” è un nuovo paradigma strategico per l’economia americana nell’era del Trump 2.0 e il settore dei droni ne sta beneficiando. Il 28 maggio le azioni di molti promettenti produttori di velivoli senza pilota sono decollate dopo che è emerso che l’amministrazione Usa si preparerebbe a finanziare direttamente molte aziende attive nel settore dei droni per colmare un gap di capacità e rafforzare il dominio militare statunitense. Secondo quanto emerso da ciò che è stato raccontato al Wall Street Journal da funzionari Usa attenti al dossier, Washington sarebbe pronta a investimenti fino a 55 miliardi di dollari nel programma Drone Dominance del Pentagono. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Usa, tutti pazzi per i droni: il Pentagono spende, le azioni volano (anche quelle di Trump Jr)

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