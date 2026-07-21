Per la decima notte consecutiva, gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi contro obiettivi in Iran, colpendo diverse località nel sud, tra cui Shiraz, Sirik, Bandar Abbas, Chabahar, Konarak e Qeshm. Nel frattempo, in risposta, Teheran ha attaccato basi statunitensi in Bahrein e Kuwait. Due petroliere nello Stretto di Hormuz sono andate in fiamme dopo essere state colpite dai Pasdaran.

Gli Stati Uniti hanno bombardato l’Iran per la decima notte consecutiva, colpendo obiettivi della Repubblica islamica nelle località meridionali di Shiraz, Sirik, Bandar Abbas, Chabahar, Konarak e sull’isola di Qeshm, che si affacciano sullo Stretto di Hormuz, dove almeno due petroliere sono in fiamme dopo essere state centrate dai Pasdaran. Ma Teheran ha reagito anche contro le basi statunitensi in Bahrein, in Giordania e in Kuwait per paralizzare i centri nevralgici delle forze Usa nella regione. A poco più di un mese dalla firma del memorandum d’intesa di Islamabad, ormai considerato carta straccia da entrambe le parti, l’escalation ha precipitato di nuovo il Medio Oriente nella violenza e il traffico navale e i mercati energetici globali sull’orlo del baratro. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Gli Stati Uniti bombardano l’Iran per la decima notte consecutiva. Teheran colpisce le basi Usa in Bahrein e Kuwait. In fiamme due petroliere nello Stretto di Hormuz

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Attacco di Stati Uniti e Israele contro Iran, Teheran lancia missili verso basi Usa

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