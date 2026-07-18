L'esercito iraniano ha annunciato di aver condotto un attacco con droni contro le basi statunitensi di Arifjan e Ali, situate in Kuwait e Bahrein. Nella stessa giornata, due petroliere sono state colpite e sono divampate in fiamme nel Golfo di Hormuz, anche se gli Stati Uniti hanno smentito eventuali danni o coinvolgimenti. Non ci sono state conferme di vittime o danni diretti alle infrastrutture.

L'esercito iraniano ha dichiarato in un comunicato di aver sferrato questa mattina un attacco con droni contro le basi Usa di Arifjan e Ali Al-Salemil e Al-Adiri in Kuwait, e in Bahrein, dove "sono stati presi di mira l'area di stazionamento e il deposito dei jet statunitensi, il deposito di carburante dell'esercito americano nella base di Sheikh Isa, nel sud del Paese, nonché alcuni ponti". Secondo l'agenzia Tasnim, due petroliere hanno preso fuoco in seguito a esplosioni avvenute mentre tentavano di attraversare un campo minato nella parte meridionale di Hormuz. Ma il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) smentisce su X: "La notizia è falsa". 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

Segui gli aggiornamenti su Hormuz.

© Gazzettadelsud.it - Raid incrociati, Teheran: colpite basi statunitensi in Bahrein e Kuwait. In fiamme due petroliere a Hormuz, ma gli Usa smentiscono

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

RAID USA sullIRAN, lanciati 49 Tomahawks. Teheran: colpite basi in Kuwait, Bahrein e Giordania

Notizie e thread social correlati

Nuovi raid Usa sull’Iran: “Colpite decine di obiettivi, Hormuz rimarrà libero”. Teheran attacca basi in Kuwait e BahreinIl 12 luglio, il Comando centrale degli Stati Uniti ha condotto una serie di attacchi contro l’Iran, colpendo decine di obiettivi con munizioni di...

Nuovo raid incrociati tra Stati Uniti e Iran: Washington bombarda diverse città, Teheran reagisce contro le basi Usa in Bahrein, Oman, Kuwait e GiordaniaLe forze statunitensi hanno condotto un attacco aereo contro obiettivi in Iran durante la notte, mentre Teheran ha risposto colpendo basi...

Temi più discussi: Trump: L'intesa è finita. È di nuovo guerra tra Iran e Usa; Medio Oriente di nuovo in fiamme: tornano i raid incrociati Usa-Iran. Fermo il traffico nello Stretto di Hormuz; Iran-Usa, raid incrociati e traffico bloccato a Hormuz. Sepolto Ali Khamenei, in migliaia all'ultimo corteo funebre; Usa-Iran, nuovi raid e attacchi incrociati: Trump valuta l’escalation. Teheran colpisce basi americane nella regione.

Medio Oriente in fiamme: tornano i raid incrociati Usa-Iran.Fermo il traffico nello Stretto di Hormuz Le rappresaglie da entrambe le parti continuano in una pericolosa escalation della violenza. Teheran ha colpito siti in Qatar,Kuwait e Bahrein. Trump = Putin dist x.com

Iran, raid di Teheran su Bahrein, Giordania e Kuwait – La direttaFroun, Libano, 16 luglio 2026 (AP Photo/Mohammed Zaatari) Settima notte consecutiva di attacchi incrociati ... msn.com

Settima notte di raid sull’Iran. Soldati americani feriti in Giordania. I Pasdaran: Colpite petroliere a Hormuz, gli Usa smentisconoIn Medio Oriente un’altra notte ad altissima tensione. Usa e Iran intensificano gli attacchi, cresce il rischio di un conflitto regionale. I Pasradan rivendicano l'esplosione di quattro petroliere nel ... editorialedomani.it