Gli Stati Uniti hanno condotto per la seconda notte consecutiva un attacco aereo nel sud dell’Iran. Teheran ha risposto colpendo basi statunitensi in Kuwait, Bahrein e Qatar, e ha minacciato di chiudere lo Stretto di Hormuz. Nessuna comunicazione ufficiale sulle vittime o danni. Le operazioni militari sono state confermate dalle fonti militari statunitensi. La tensione tra i due paesi continua a salire, senza segnali di de-escalation.

Le forze armate degli Stati Uniti hanno lanciato, per la seconda notte consecutiva, una nuova offensiva aerea nel sud dell’Iran, con l’obiettivo dichiarato di allentare la morsa della Repubblica islamica sullo Stretto di Hormuz, provocando la reazione di Teheran contro le basi Usa in Kuwait e Bahrein. Un’escalation che, come minacciato dal regime iraniano, potrebbe portare a una nuova chiusura dello Stretto. Ma anche sotto le bombe e nonostante gli annunci della Casa bianca, la diplomazia continua a tessere contatti per porre fine al conflitto. “Gli iraniani mi hanno chiamato, vogliono un accordo”, ha assicurato il presidente Donald Trump di ritorno dal vertice Nato di Ankara, in Turchia. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Gli Stati Uniti bombardano l’Iran per la seconda notte consecutiva. Teheran contrattacca ancora sulle basi Usa in Kuwait, Bahrein e Qatar e minaccia di chiudere Hormuz

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Attacco di Stati Uniti e Israele contro Iran, Teheran lancia missili verso basi Usa

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