Gli orologi più spettacolari dei Mondiali dal Rolex di Alcaraz al Tudor di Beckham

Durante la finale dei Mondiali, gli orologi indossati da alcuni protagonisti sono stati sotto i riflettori. Tra i modelli più noti ci sono il Rolex di un atleta e il Tudor di un ex calciatore. Oltre alle partite, le celebrazioni e le premiazioni hanno visto protagonisti accessori di alta gamma, che hanno attirato l’attenzione di appassionati e media. Questa tendenza ha trasformato anche tribune e backstage in una vetrina per orologi di lusso.

Per novanta minuti gli occhi erano puntati sul campo. Prima del fischio d'inizio, durante l' Halftime Show e dopo la premiazione, però, la finale dei Mondiali ha offerto un altro spettacolo, quello che da qualche anno accompagna i grandi eventi sportivi trasformando tribune e backstage in una passerella per l'alta orologeria. Se un tempo erano soprattutto gli atleti a dettare le tendenze, oggi il parterre riunisce ambasciatori dei marchi, ex campioni, star del cinema, della musica, dello sport e dell'intrattenimento, spesso scelti anche per raccontare le ultime novità delle maison. Tra un abbraccio, una foto ricordo e la consegna della Coppa del Mondo sono comparsi alcuni dei segnatempo più interessanti del momento: dal nuovo Tudor Monarch al polso di David Beckham al Rolex Daytona Rainbow di Carlos Alcaraz, passando per l' F. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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