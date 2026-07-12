David Beckham ha indossato il Tudor Black Bay 54 Blue durante un evento legato ai Mondiali. Si tratta di un orologio diver che richiama la tradizione della maison orologiera. La scelta di Beckham, noto per il suo stile, ha attirato l’attenzione su questo modello. Il Tudor Black Bay 54 Blue è caratterizzato da un quadrante blu e un design che riflette le radici storiche del marchio. La presenza dell’orologio in pubblico ha confermato il suo ruolo come accessorio distintivo.

C'è un motivo se ogni apparizione pubblica di David Beckham finisce per diventare una lezione di stile. Che sia nel Royal Box di Wimbledon dove è apparso la scorsa settimana, o sugli spalti dell' Hard Rock Stadium di Miami, dove ieri ha assistito ai quarti di finale della Coppa del Mondo per sostenere l'Inghilterra contro la Norvegia, l'ex capitano dei Tre Leoni riesce sempre a catturare l'attenzione dei fotografi. Durante uno dei match più sentiti di questo Mondiale, Becks è arrivato allo stadio con parte della sua famiglia, indossando quello che è un grande classico del guardaroba maschile, un abito blu navy, con tanto di cravatta coordinata. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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© Gqitalia.it - David Beckham porta ai Mondiali il Tudor Black Bay 54 Blue, il diver che celebra la tradizione della maison

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