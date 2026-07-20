Carlos Alcaraz è stato visto indossare un Rolex Daytona Rainbow durante la finale dei Mondiali 2026. Il giocatore spagnolo, noto per le sue imprese sul campo, ha attirato l’attenzione anche con il suo orologio di lusso, sfoggiato tra il pubblico. La presenza di questo modello di alta gamma ha suscitato interesse tra gli appassionati di orologeria e tifosi, che hanno notato il dettaglio durante la manifestazione.

Carlos Alcaraz è tornato sotto i riflettori, ma questa volta lontano dai campi da tennis. Il campione spagnolo è stato tra i protagonisti della cerimonia che ha preceduto la finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 di Miami tra Spagna e Argentina, presentando il trofeo insieme all'attrice e modella sudcoreana Hoyeon e a due leggende del calcio come Andrés Iniesta e Mario Kempes. Una presenza tutt'altro che casuale: ambassador di Louis Vuitton, Alcaraz è stato scelto dalla maison per uno dei momenti più iconici della serata, accompagnare sul terreno di gioco il Trophy Trunk che custodiva la Coppa del Mondo. Dal 2010, infatti, è proprio Louis Vuitton a realizzare il celebre baule destinato a trasportare il trofeo, diventato negli anni uno dei simboli più riconoscibili dell'incontro tra lusso, sport e grandi eventi internazionali. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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© Gqitalia.it - Carlos Alcaraz alla finale dei Mondiali 2026 non è passato inosservato con un Rolex Daytona Rainbow

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Carlos Alcaraz dimentica l'infortunio tra la festa Mondiale e la vacanza con Claudia Canals.

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Carlos Alcaraz ha portato la Coppa del Mondo prima della finale tra Spagna e Argentina x.com

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