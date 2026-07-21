Gli Amici dell’Alpe Canali lanciano l’allarme strada

Gli Amici dell’Alpe Canali segnalano che la strada che porta alle località estive dei tiranesi è in condizioni molto precarie. La situazione è evidente a chi percorre il percorso, che presenta evidenti problemi di manutenzione. La strada rappresenta anche un rischio di incidenti a causa delle sue condizioni, che sono considerate pessime e pericolose da chi la attraversa. La segnalazione evidenzia un rischio immediato per chi utilizza questa via per raggiungere le mete estive.

La condizione della strada che porta alle mete estive dei tiranesi è a dir poco pessima. E il pericolo è dietro l’angolo. Condizioni e pericolo sono sotto gli occhi di tutti. Questa la denuncia degli Amici dell’Alpe Canali-Forte-Piscina, che chiedono al Comune di Tirano un intervento per rendere più sicura una strada che, nelle condizioni attuali, non lo è affatto. "Da anni la viabilità delle strade per raggiungere le località di montagna di Canali, Ronco, Piscina, Forte Canali e Pra Piano versa in cattive condizioni, ma ora la situazione è pessima è non garantisce la sicurezza e l’incolumità di chi vi transita – dicono in un comunicato gli Amici dell’Alpe Canali-Forte-Piscina -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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