I rischi chimici in piscina | i medici lanciano l' allarme sulla tossicità dei disinfettanti dell' acqua

Da iltempo.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I medici avvertono sulla tossicità dei disinfettanti utilizzati nelle piscine italiane. Un incidente alle porte di Roma si aggiunge a una serie di episodi preoccupanti, sempre più frequenti, che coinvolgono rischi chimici legati all’uso di sostanze per la sanificazione dell’acqua. La questione riguarda la sicurezza dei cittadini, con casi che evidenziano potenziali pericoli derivanti dall’esposizione a sostanze chimiche presenti nelle piscine.

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L'incidente avvenuto alle porte di Roma è solo l'ultimo di una serie di gravi episodi che si stanno verificando con sempre più frequenza nelle piscine italiane, e che mettono a rischio la salute dei cittadini. Lo afferma la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) intervenendo sul caso di Mentana, dove una nube scaturita da una fuoriuscita anomala di cloro ha provocato l'intossicazione di dieci persone.     "I prodotti chimici normalmente utilizzati per la disinfezione delle acque delle piscine (ad esempio ipoclorito di sodio e di calcio, acido solforico, acido tricloroisocianurico, ecc.) sono classificati come pericolosi perché in gran parte corrosivi - spiega il presidente Sima, Alessandro Miani - Nel caso in cui ipocloriti e cloroisocianurati vengano a contatto con i correttori di acidità (acido solforico, cloridrico, ecc. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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