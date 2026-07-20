L'incidente avvenuto alle porte di Roma è solo l'ultimo di una serie di gravi episodi che si stanno verificando con sempre più frequenza nelle piscine italiane, e che mettono a rischio la salute dei cittadini. Lo afferma la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) intervenendo sul caso di Mentana, dove una nube scaturita da una fuoriuscita anomala di cloro ha provocato l'intossicazione di dieci persone. "I prodotti chimici normalmente utilizzati per la disinfezione delle acque delle piscine (ad esempio ipoclorito di sodio e di calcio, acido solforico, acido tricloroisocianurico, ecc.) sono classificati come pericolosi perché in gran parte corrosivi - spiega il presidente Sima, Alessandro Miani - Nel caso in cui ipocloriti e cloroisocianurati vengano a contatto con i correttori di acidità (acido solforico, cloridrico, ecc. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - I rischi chimici in piscina: i medici lanciano l'allarme sulla tossicità dei disinfettanti dell'acqua

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caldo record, allarme dei medici: "Rischi per organi vitali e cervello". Ecco a cosa fare attenzioneLe temperature estive in Italia e in Europa hanno raggiunto livelli record, con alcune città che hanno registrato valori fino a 40 gradi.

Creme solari, l’allarme: i filtri chimici penetrano nel sangue. Ecco quali sono i rischi (e alternative sono allo studio)Le creme solari contengono filtri chimici che, secondo recenti studi, possono penetrare nel sangue.

Temi più discussi: Come valutare il rischio chimico nei luoghi di lavoro: la nuova guida INAIL; ISPRA 2026: la fotografia dell’Italia che deve guidare le imprese; Seveso 50 anni dopo: la cronaca, il bilancio scientifico e le sfide future; Crisi alla Radici Chimica, sono 140 i posti a rischio: Duro colpo per la città.

Uno studio #Inail-Dimeila evidenzia che nel settore delle pulizie i principali rischi sono legati a movimentazione dei carichi, posture scorrette e agenti chimici. Servono più prevenzione, formazione e sorveglianza sanitaria. urly.it/31g2_9 x.com

La Marina afferma che le barbe sono un rischio per la sicurezza e dà ai marinai 1 anno per radersi o separarsi reddit

L’errore che fai quando usi lo sturalavandino chimico liquido che rischia di surriscaldare e rovinare le tubatureScopri l’errore che fai usando lo sturalavandino chimico liquido e come evitare il surriscaldamento delle tubature. Leggi l’articolo L’errore che fai quando usi lo sturalavandino ... Leggi tutto ... msn.com

L’errore che fai quando usi lo sturalavandino chimico che rischia di danneggiare i tuoi tubi di scaricoL’errore che fai quando usi lo sturalavandino chimico che rischia di danneggiare i tuoi tubi di scarico. Scopri l’errore che fai quando usi lo sturalavandino ... Leggi tutto ... msn.com