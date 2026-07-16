Meteo autunno stravolto | gli esperti lanciano l’allarme Cosa succede in Europa

L’autunno 2026 potrebbe portare condizioni meteorologiche insolite in Europa, secondo le previsioni stagionali. Gli esperti segnalano un possibile cambiamento nei modelli climatici, con eventi più estremi e variazioni di temperatura più marcate rispetto al passato. Le proiezioni indicano una maggiore frequenza di perturbazioni e ondate di calore. Non sono ancora confermati dettagli specifici, ma le previsioni suggeriscono un autunno diverso da quelli precedenti.

L’autunno 2026 potrebbe essere molto diverso da quello a cui l’Europa è abituata. Le più recenti proiezioni stagionali indicano infatti che il Super El Niño, uno dei più intensi degli ultimi decenni, potrebbe modificare profondamente la circolazione atmosferica dell’emisfero settentrionale, favorendo un susseguirsi di perturbazioni atlantiche, piogge frequenti e una dinamica più tipica dei mesi invernali che dell’autunno. Gli esperti invitano comunque alla prudenza: si tratta di tendenze climatiche stagionali e non di previsioni meteorologiche in grado di stabilire con precisione cosa accadrà in una determinata località o in un preciso giorno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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