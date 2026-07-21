Giustizia tributaria Pres Carolina Lussana | La nomina dei primi 173 magistrati tributari è una tappa storica nel percorso di piena attuazione della riforma prevista dalla legge 130 del 2022

Oggi a Roma, presso la Biblioteca Nazionale, si è svolta la cerimonia di presentazione dei primi 173 magistrati tributari, vincitori del concorso pubblico. La presidente della giustizia tributaria ha definito l’evento una tappa storica nel percorso di attuazione della riforma introdotta dalla legge 130 del 2022. La nomina rappresenta un passaggio importante nel settore della giustizia tributaria.

Si è svolto oggi a Roma, presso la Biblioteca Nazionale, l’incontro di presentazione con i 173 magistrati tributari, vincitori del primo concorso pubblico per magistrato tributario. Un appuntamento che ha segnato una tappa storica nel percorso di piena attuazione della riforma della giustizia tributaria e dell'avvio della magistratura tributaria professionale. L'iniziativa, promossa dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ha rappresentato un momento di confronto tra l'organo di autogoverno e i neo magistrati, chiamati ad intraprendere il tirocinio formativo che precede l'esercizio delle funzioni giurisdizionali. Carolina... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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