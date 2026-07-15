Il presidente della giustizia tributaria ha sottolineato che completare l’assetto ordinamentale della giurisdizione fiscale è ora la priorità principale. Ha affermato che la funzione giurisdizionale deve avere pari dignità rispetto alle altre magistrature dello Stato, con garanzie, prerogative e uno status coerenti. L’obiettivo è rendere la giustizia tributaria autonoma, indipendente e pienamente riconosciuta.

“Il completamento dell’assetto ordinamentale della giustizia tributaria è oggi la priorità centrale: alla pari dignità della funzione giurisdizionale devono corrispondere garanzie, prerogative e uno status coerenti con quelli delle altre magistrature dello Stato”. Lo ha dichiarato Carolina Lussana, Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, intervenuta in audizione alla Camera dei Deputati nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria. Presente anche il Consigliere Raffaele Tuccillo, componente del Comitato di Presidenza. “Esprimiamo apprezzamento per il percorso seguito dal Governo nell’attuazione della delega della legge n. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Giustizia tributaria, Pres. Carolina Lussana: “Completare la riforma per una giurisdizione autonoma, indipendente e pienamente riconosciuta”

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