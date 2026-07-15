Superbonus 110% sequestro da 7,4 milioni nel Salernitano | sei indagati contestata maxi frode fiscale

La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito un sequestro preventivo da 7,4 milioni di euro nei confronti di una società attiva nel settore edile e impiantistico. Sei persone sono indagate per una presunta frode fiscale legata al Superbonus 110%. Il sequestro è stato effettuato come misura cautelare per un’ipotesi di maxi frode fiscale. L’operazione riguarda un’indagine in corso e coinvolge un’azienda con sede nella provincia di Salerno.

Tempo di lettura: 2 minuti Un sequestro preventivo per equivalente da 7,4 milioni di euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Salerno nei confronti di una società operante nel settore dell’impiantistica e dei lavori edili, con sede in provincia di Salerno. Il provvedimento, disposto dal Gip del Tribunale di Salerno, coinvolge anche il legale rappresentante e l’amministratore di fatto della società. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno ed eseguita dai finanzieri delle Compagnie di Battipaglia ed Eboli insieme al Gruppo di Salerno, ha interessato sei persone e si è concentrata sulla posizione fiscale dell’azienda e su numerosi interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico ammessi alle agevolazioni del Superbonus 110%. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Salerno, maxi truffa con i bonus edilizi: sequestro da 160 milioni di euro

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