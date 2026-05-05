Superbonus 110% maxi sequestro da milioni a Modena | ipotesi di frode su lavori mai eseguiti

Nella giornata del 5 maggio 2026, le autorità hanno eseguito un sequestro di beni e crediti fiscali per circa 4,4 milioni di euro a Modena. L’operazione, condotta dalla Guardia di Finanza, riguarda un’indagine in corso su presunte irregolarità legate al Superbonus 110%. Secondo le prime ricostruzioni, si ipotizzano frodi relative a lavori mai effettivamente realizzati. La procura sta approfondendo gli aspetti legali della vicenda.

Modena, 5 maggio 2026 – Un’operazione della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di beni e crediti fiscali per circa 4,4 milioni di euro nell’ambito di un’indagine su presunte irregolarità legate al ‘Superbonus 110%’. Il provvedimento, eseguito nei giorni scorsi dai militari del Comando provinciale di Modena, riguarda un’indagine coordinata dalla Procura e successivamente convalidata dal Gip. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacaroberto-savi-uno-bianca-wzu07y13 Un imprenditore e 2 società nel mirino della Finanza di Sassuolo. Nel mirino degli investigatori della Compagnia di Sassuolo sono finite due società del settore edilizio e un imprenditore, ritenuti coinvolti in un sistema che avrebbe permesso di ottenere in modo indebito crediti d’imposta attraverso lo sconto in fattura e la cessione del credito.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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