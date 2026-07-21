Giovanna Botteri ha commentato sul caso Report riguardante Sigfrido Ranucci e Lavitola. Ha dichiarato che la situazione è complessa e che il giornalista Ranucci ha agito secondo le procedure standard. Botteri ha anche sottolineato che non ci sono elementi che dimostrino comportamenti scorretti da parte di Ranucci. La sua dichiarazione si aggiunge alle molte prese di posizione pubbliche sul caso, senza ulteriori dettagli sui fatti specifici.

Sul caso Report, e su quanto avvenuto a Sigfrido Ranucci, si stanno moltiplicando le prese di posizione. L’ultima porta la firma di Giovanna Botteri, che è intervenuta pubblicamente sulla vicenda che lega Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, a Valter Lavitola, attualmente indagato come presunto mandante per l’attentato al conduttore e giornalista. Giovanna Botteri, le parole sul caso Ranucci-Lavitola. L’occasione è stata un festival culturale in provincia di Arezzo, dove Giovanna Botteri è stata intervistata sul palco. Da lì, interrogata sul tema, non si è sottratta, con una riflessione incentrata sul confine tra la sfera privata e il ruolo pubblico di chi fa inchiesta. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Giovanna Botteri, perché è intervenuta e cosa ha detto sul caso Ranucci-Lavitola

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