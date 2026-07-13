Un uomo che avrebbe dovuto tornare in Italia giovedì dal Camerun ha deciso di non partire. Aveva già acquistato il biglietto, ma ha interrotto i piani dopo aver parlato con un legale locale. Quest’ultimo gli ha detto che potrebbe non essere possibile rientrare nel paese. Attualmente, l’uomo si trova in una situazione di stallo e continua a svolgere un’attività che non può interrompere. Non sono state fornite ulteriori informazioni su eventuali motivazioni o dettagli delle circostanze.

"Avevo già pure preso il biglietto, dovevo tornare giovedì però ho parlato con il legale locale. Mi ha detto 'visto come stanno le cose forse loro non ti lasciano ritornare qui in Camerun' e io adesso sto facendo un lavoro che non mi posso fermare". Gomes Clesio Tavares, factotutm e socio di Valter Lavitola, parla al telefono in esclusiva al Tg1 nel servizio andato in onda nel tg delle 20. Alla domanda su quanto tempo non si sente con Lavitola, Tavares risponde: "Mi ha scritto che c'è stata la polizia, i carabinieri ed che è meglio che non ci sentiamo più ". In merito alla foto, pubblicata dal Fatto Quotidiano che lo ritrae con due dei presunti esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci arrestati a fine giugno, Antonio Passariello e Pellegrino D'Avino, Tavares conferma: "Ma io li conosco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ranucci, il factotum Tavares al Tg1: "Non torno dal Camerun, cosa mi ha detto Lavitola"

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