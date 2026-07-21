Dal 2026 al 2028, i visitatori tra i 6 e i 25 anni potranno entrare all’Accademia Carrara pagando 5 euro, grazie a un accordo triennale tra il museo e un'associazione di imprenditori. La riduzione di tariffa riguarda esclusivamente questa fascia di età e si applica durante tutto il periodo dell’accordo. La proposta mira a incentivare la visita ai giovani e alle scuole.

ARTE. Dal 2026 al 2028 ingresso a 5 euro per i visitatori dai 6 ai 25 anni. Accordo triennale tra il museo e il Gruppo Meccatronici di Confindustria Bergamo: Ingresso a 5 euro all’Accademia Carrara per bambini, ragazzi e giovani dai 6 ai 25 anni. È il contenuto principale di «Giovani )in( Carrara», il progetto sostenuto da una partnership triennale tra il museo bergamasco e il Gruppo Meccatronici di Confindustria Bergamo. L’accordo, valido dal 2026 al 2028, consentirà agli under 25 di visitare sia la collezione permanente sia le mostre temporanee pagando 5 euro invece della tariffa ordinaria di 10 euro. L’iniziativa punta a ridurre il peso economico dell’ingresso e ad ampliare la presenza delle nuove generazioni negli spazi museali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Giovani in Carrara, tariffa ridotta grazie all’accordo con Confindustria

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