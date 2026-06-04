Domenica al museo il 7 giugno ingressi a tariffa ridotta nei siti comunali catanesi

Da cataniatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 7 giugno si svolge la giornata “Domenica al Museo” con ingressi a tariffa ridotta nei siti museali comunali. La manifestazione prevede l’apertura dei musei gestiti dall’amministrazione comunale, offrendo l’opportunità di visitare le esposizioni a prezzi agevolati. Questa iniziativa si ripete periodicamente e permette di accedere alle collezioni pubbliche a costi ridotti. L’obiettivo è incentivare la visita e la conoscenza del patrimonio culturale locale.

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Il 7 giugno torna la “Domenica al Museo” con l’ingresso a tariffa ridotta nei siti museali gestiti del Comune. L’iniziativa è promossa dall'Amministrazione con la direzione Cultura per favorire una più ampia fruizione del patrimonio storico-artistico cittadino.Questo il calendario dei siti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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