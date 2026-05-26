Formazione su intelligenza artificiale già dalla scuola superiore la proposta di Confindustria Meloni è d’accordo | Dobbiamo formare i giovani

Confindustria propone di introdurre corsi di intelligenza artificiale nelle scuole superiori. Il presidente dell’associazione sostiene che la formazione dei giovani su questo tema sia fondamentale. La premier ha risposto che è necessario preparare i giovani alle sfide future. La proposta mira a integrare l’educazione sull’intelligenza artificiale già nelle scuole secondarie, per favorire competenze specifiche tra gli studenti.

L’intelligenza artificiale non aspetta. E per non farsi trovare impreparati, secondo il numero uno di Confindustria, Emanuele Orsini, serve partire dai banchi di scuola. Nella relazione all’assemblea annuale, il presidente ha indicato una strada precisa: un grande piano di formazione che coinvolga già gli studenti delle superiori. “Occorre un grande piano di formazione per tutti i lavoratori”, ha detto Orsini. “E serve un progetto di formazione da iniziare nel ciclo delle superiori di secondo grado, per tutti i giovani”. Un appello che si accompagna a un’offerta concreta: il sistema industriale è pronto a mettersi in gioco in prima persona. “Come sistema industriale ci candidiamo ad affiancare la scuola pubblica”, ha dichiarato, portando come esempio il modello degli Its Academy. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Intelligenza artificiale nella scuola secondaria 1 grado: insegnarla in modo facile LEGO® Education

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