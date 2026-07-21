Giornalista ucciso sopralluogo dei sommozzatori dei Carabinieri a Eboli
I sommozzatori dei Carabinieri hanno effettuato un sopralluogo a Eboli, dove domenica mattina è stato rinvenuto il corpo di un giornalista. L'intervento si è svolto in un'area vicino a dove è stato trovato il cadavere. La scena è stata oggetto di analisi da parte delle forze dell'ordine, che stanno indagando sulle circostanze del decesso. Non sono state rese note ulteriori informazioni sulle modalità o sui motivi del ritrovamento.
Tempo di lettura: < 1 minuto Sopralluogo dei sommozzatori dei Carabinieri a Eboli, dove domenica mattina è stato trovato il cadavere del giornalista Luigi ‘Luca’ Esposito. Tra le ipotesi la verifica del possibile dragaggio del rivolo di acqua che attraversa la zona confinante con il luogo dove è stato recuperato il corpo carbonizzato. La ricerca potrebbe riguardare, per esempio, l’ipotetico oggetto con il quale Esposito sarebbe stato colpito, oppure qualche altro elemento utile alle indagini. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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