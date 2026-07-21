giornalista ucciso sopralluogo dei sommozzatori dei carabinieri a eboli

Notizia in breve

I sommozzatori dei Carabinieri hanno effettuato un sopralluogo a Eboli, dove domenica mattina è stato rinvenuto il corpo di un giornalista. L'intervento si è svolto in un'area vicino a dove è stato trovato il cadavere. La scena è stata oggetto di analisi da parte delle forze dell'ordine, che stanno indagando sulle circostanze del decesso. Non sono state rese note ulteriori informazioni sulle modalità o sui motivi del ritrovamento.