Domani mattina si svolgerà l’autopsia sul corpo di Luigi Esposito, giornalista pubblicista di 53 anni. Il suo cadavere, bruciato, è stato ritrovato ieri mattina a Eboli, in provincia di Salerno. La polizia sta indagando sulle cause della morte e sull’origine del rogo. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sui possibili motivi o eventuali sospetti.

È prevista domani mattina l’ autopsia sul cadavere di Luigi Esposito, giornalista pubblicista di 53 anni il cui cadavere carbonizzato è stato trovato ieri mattina a Eboli, in provincia di Salerno. A quanto si apprende, sembra non essere stato trovato alcun bossolo vicino al corpo dell’uomo. Intanto proseguono le indagini della Procura di Salerno per far luce su quanto successo. Al suo attivo Esposito aveva collaborazioni con diverse testate, tra cui Tuttomercatoweb.com, che ieri ha pubblicato una nota di cordoglio. Il messaggio di lutto di Tuttomercatoweb. testata con cui Luigi Esposito collaborava. “Appreso della tragica scomparsa del collega Luigi Esposito, l’editore, la direzione e la redazione di Tuttomercatoweb è vicina alla famiglia per il grave lutto che l’ha colpita in queste ultime ore “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giornalista ucciso a Eboli, domani l’autopsia

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