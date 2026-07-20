Giornalista ucciso a Eboli domani l’autopsia

Da lapresse.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domani mattina si svolgerà l’autopsia sul corpo di Luigi Esposito, giornalista pubblicista di 53 anni. Il suo cadavere, bruciato, è stato ritrovato ieri mattina a Eboli, in provincia di Salerno. La polizia sta indagando sulle cause della morte e sull’origine del rogo. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sui possibili motivi o eventuali sospetti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È prevista domani mattina l’ autopsia sul cadavere di Luigi Esposito, giornalista pubblicista di 53 anni il cui cadavere carbonizzato è stato trovato ieri mattina a Eboli, in provincia di Salerno. A quanto si apprende, sembra non essere stato trovato alcun bossolo vicino al corpo dell’uomo. Intanto proseguono le indagini della Procura di Salerno per far luce su quanto successo. Al suo attivo Esposito aveva  collaborazioni  con diverse testate, tra cui  Tuttomercatoweb.com, che ieri ha pubblicato una  nota di cordoglio. Il messaggio di lutto di Tuttomercatoweb. testata con cui Luigi Esposito collaborava. “Appreso della tragica scomparsa del collega Luigi Esposito,  l’editore, la direzione e la redazione di  Tuttomercatoweb  è vicina alla famiglia per il grave lutto che l’ha colpita in queste ultime ore “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

giornalista ucciso a eboli domani l8217autopsia
© Lapresse.it - Giornalista ucciso a Eboli, domani l’autopsia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Luca Esposito, il giornalista ucciso e poi bruciato: una sola auto sul posto, forse l'assassino è arrivato con lui. Domani l'autopsiaIl corpo di un giornalista sportivo di 53 anni è stato trovato carbonizzato in una zona di campagna a Eboli.

Giallo a Eboli, ucciso e bruciato il giornalista Luca EspositoIl corpo di un giornalista di 53 anni è stato trovato senza vita in un campo lungo la statale 7bis nel comune di Eboli, nella notte tra il 18 e il 19...

Temi più discussi: Salerno, ucciso e carbonizzato il giornalista sportivo Luca Esposito; Eboli, ucciso il giornalista sportivo Luca Esposito: il corpo dato alle fiamme; Omicidio Esposito Eboli: il giallo sul presunto lavoro all'Arpac; Chi era Luigi Esposito, il giornalista noto come Luca ucciso a Eboli: l'omicidio e il corpo carbonizzato.

giornalista ucciso a eboliGiornalista ucciso a Eboli, domani l’autopsiaÈ prevista domani mattina l'autopsia sul cadavere di Luigi Esposito, giornalista pubblicista di 53 anni il cui cadavere carbonizzato è stato trovato ieri ... lapresse.it

giornalista ucciso a eboliOmicidio a Eboli: chi era Luca Esposito, il giornalista sportivo uccisoLuca Esposito, noto giornalista sportivo, è stato trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli. Un delitto che ha lasciato tutti senza parole. notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web