Eboli trovato il cadavere carbonizzato di Luigi Esposito | il sopralluogo dei carabinieri

Il corpo di Luigi Esposito, giornalista sportivo con collaborazioni a diverse testate, è stato trovato carbonizzato in un terreno agricolo vicino alla strada statale 7 bis e via Contrada Bivio Cioffi, nelle campagne di Eboli. Il sopralluogo dei carabinieri ha confermato la presenza del cadavere, che presenta segni di combustione. La scena si trova in un’area isolata tra campi e strade secondarie. La polizia indaga sulle cause e su eventuali responsabilità.

Il cadavere carbonizzato di Luigi Esposito, giornalista sportivo con all’attivo collaborazioni con diverse testate, è stato ritrovato in un terreno agricolo nei pressi della strada statale 7 bis e di via Contrada Bivio Cioffi, nelle campagne di Eboli. Nelle immagini l’arrivo dei carabinieri sul luogo del ritrovamento. Secondo i primi accertamenti, sul corpo sarebbero stati individuati anche alcuni fori di proiettile. I carabinieri della scientifica stanno analizzando le tracce lasciate dal rogo e l’automobile della vittima, trovata a pochi metri di distanza dal corpo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Salerno, cadavere carbonizzato di Luigi Esposito trovato a Eboli: il sopralluogo dei carabinieri

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