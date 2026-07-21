Un giornalista è stato trovato ucciso e successivamente bruciato in un’area di Eboli. La Procura di Salerno coordina le indagini che hanno portato al ritrovamento del corpo, colpito da colpi di arma da fuoco e poi dato alle fiamme. La vittima è conosciuta con il soprannome Luca. La polizia ha ricevuto indicazioni sulla possibile posizione del movente, con un messaggio che suggerisce di cercare in una determinata area.

L’uccisione di Luigi Esposito, conosciuto come Luca, resta al centro delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Salerno. Il giornalista è stato trovato senza vita nell’area di Eboli: secondo la ricostruzione fin qui emersa, sarebbe stato raggiunto da colpi di arma da fuoco e il corpo sarebbe stato poi incendiato. Un delitto grave, sul quale gli investigatori stanno conducendo accertamenti per definire tempi, luoghi e responsabilità. La vicenda ha avuto un forte impatto nella comunità campana e nell’ambiente dell’informazione sportiva locale, dove Esposito era conosciuto per la sua attività editoriale. Parallelamente agli... 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Giornalista ucciso e poi carbonizzato, scoperto il movente: “Dovete cercare lì”

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Il corpo di Luca Esposito, 53 anni, giornalista sportivo che seguiva la Salernitana e le squadre di serie C, è stato ritrovato tra le sterpaglie bruciate lungo una strada interpoderale di Eboli, nel Salernitano. È stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme. x.com

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