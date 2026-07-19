Un uomo di 53 anni è stato trovato ucciso e poi incendiato nel Salernitano. L’uomo, dipendente di un’agenzia regionale per l’ambiente, è stato riconosciuto grazie a documenti trovati sul luogo. La vittima era un giornalista. Sul caso indagano le forze dell’ordine, con il capo della procura che ha aperto un fascicolo. La scena del delitto mostra segni di violenza e l’incendio è stato appiccato successivamente.

L’uomo ucciso e poi dato alle fiamme nel Salernitano, Luigi Esposito di 53 anni, era un dipendente dell’agenzia regionale per l’ambiente (Arpac) di Avellino, ma era soprattutto noto come giornalista pubblicista in ambito sportivo: collaborava con il quotidiano La Città di Salerno, con l’emittente tv Ottochannel e dirigeva il sito di informazione calcistica Tuttosalernitana.com. Esposito, all’anagrafe Luigi, si faceva chiamare da sempre Luca e così firmava i propri articoli e servizi televisivi. Laureato in biologi a e con una seconda laurea in lettere, era appassionato da sempre di sport. Sarebbe stato ucciso a colpi di pistola (i carabinieri avrebbero recuperato dei bossoli) e poi dato alle fiamme tra la vegetazione. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Ucciso e poi carbonizzato nel Salernitano, è un giornalista. Capo della Procura è Raffaele Cantone

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