Il corpo di un uomo di 53 anni, noto come Luca Esposito, è stato trovato carbonizzato in un terreno isolato lungo la statale 7bis in provincia di Salerno. La vittima, giornalista e dirigente Arpac, era stata uccisa e poi data alle fiamme nella notte del 19 luglio. Il cadavere è stato rinvenuto in contrada Cioffi, nel comune di Eboli.

Il cadavere carbonizzato di un uomo, Luigi Esposito, 53 anni, che però era conosciuto con il nome Luca sia in ambito professionale che familiare, è stato rinvenuto questa notte - 19 luglio - in un terreno isolato in contrada Cioffi, lingo la statale 7bis nel comune di Eboli, in provincia di Salerno. L'allarme è scattato intorno alle 3.30, a seguito di un incendio che si è sviluppato in un'area nascosta rispetto alla strada principale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri: i primi per spegnere il rogo, i militari per mettere in sicurezza l'area. Poi sono arrivati anche i volontari del Vopi. Ma quando le fiamme sono state domate, è stato notato il corpo senza vita di un uomo. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Eboli, ucciso e poi bruciato: il cadavere carbonizzato di Luca Esposito trovato nella notte. Era giornalista e dirigente Arpac

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