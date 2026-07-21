Giornalista ucciso attesa per l’inizio dell’autopsia

Alle 15 inizierà l’autopsia sul corpo del giornalista trovato senza vita e carbonizzato in un terreno agricolo nel Comune di Eboli, in provincia di Salerno. L’esame riguarda il corpo di Luigi ‘Luca’ Esposito, rinvenuto nella notte tra sabato e domenica. L’autopsia è finalizzata a chiarire le cause del decesso e le modalità dell’incendio. La procura ha aperto un’indagine per omicidio e incendio doloso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Inizierà verso le 15 iniziare l’ esame autoptico sul corpo del giornalista Luigi ‘Luca’ Esposito trovato senza vita carbonizzato in un terreno agricolo nel Comune di Eboli (Salerno) la notte tra sabato e domenica. Al momento davanti l’ obitorio dell’ospedale di Eboli non sono ancora arrivati i familiari e probabilmente non arriveranno. L’avvocato Annalisa Califano, legale delle due sorelle Ida e Francesca, ha consigliato alle due donne di non essere presenti proprio per evitare un ulteriore stress emotivo. Intanto, gli investigatori sono al lavoro per scandagliare ogni dettaglio nella vita professionale e privata della vittima descritta da tutti come un grande professionista e un uomo perbene. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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